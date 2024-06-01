В украинском городе прогремели взрывы В украинском городе Днепр прозвучали взрывы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Взрывы прогремели в городе Днепре (ранее — Днепропетровск) на юго-востоке Украины, передает издание «Зеркало недели». После этого в населенном пункте запустили сигнал воздушной тревоги. Официальных комментариев от властей по поводу ситуации не поступало.

По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сирена звучит также в Николаевской и Одесской областях. В Харьковской области она раздается беспрерывно уже более 17 часов.

Ранее в городе Кропивницком в центральной части Украины прозвучали два взрывы подряд. На всей территории Кировоградской области была объявлена воздушная тревога.

До этого мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе на фоне объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв. Позднее украинский градоначальник уточнил, что он прозвучал в воздухе за мостом.

До этого в патрульной полиции подконтрольной Украине части Запорожской области известили, что проезд через дамбу в районе Днепровской гидроэлектростанции закрыт. Движение было приостановлено после объявления в регионе воздушной тревоги. Там отметили, что объезд осуществляется через Арочный мост острова Хортица, а также через Новые мосты и Хортицкий район.