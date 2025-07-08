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08 июля 2025 в 18:55

Выведенные в Черниговскую область силы ВСУ вернулись в сумское приграничье

ТАСС: отведенные к Чернигову силы ВСУ вернулись к границе с Сумской областью

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Выведенные ранее в Черниговскую область подразделения 144-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ возвращены к границам с Сумской областью, пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Целью данного шага является восполнение потерь штурмовых полков.

Для восполнения потерь штурмовых полков командование ВСУ перебрасывает на данный участок фронта подразделения 144 ОМБр, участвовавшие в провокациях в приграничье и выведенные ранее в Черниговскую область, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, расположения и позиции бригады в Черниговской области подвергались ракетным ударам. Это «существенно замедлило скорость восстановления боеспособности бригады», отметил он.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины. Как отметили в военном ведомстве, эти предприятия обеспечивают работу украинского военно-промышленного комплекса.

Ранее руководитель аналитического ресурса DeepState Роман Погорелый заявил, что оборона ВСУ в Сумской области находится в полном беспорядке. Несмотря на переброску дополнительных резервов в регион, украинским подразделениям не удается сдержать натиск ВС РФ, отметил он.

Украина
Сумская область
Черниговская область
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