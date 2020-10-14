Вучич: Сербия никогда не будет вводить санкции против России

https://static.news.ru/photo/73b157ee-0e12-11eb-bf9a-fa163e074e61_660.jpg Александр Вучич Фото: Александар Вучић/facebook.com

Даже в случае давления на Белград Сербия никогда не введёт ограничительные меры против Москвы. Об этом заявил президент республики Александр Вучич.

Сербия не вводила и никогда не введёт санкции против Российской Федерации. Несмотря на то, что мы были под давлением и, наверное, будем под давлением, и мы находимся на европейском пути, но мы сохраним свою позицию и не будем портить отношения с Россией, — подчеркнул политик.

Он также отметил, что Сербия намерена защищать свои территории, не вступая в какие-либо военные структуры. По его словам, республика собирается придерживаться военного нейтралитета, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее власти Сербии намерены продолжать развивать партнёрские отношения с Россией.