Вучич обвинил ЕС и ОБСЕ в игнорировании опасных шагов Приштины Вучич: миссия Евросоюза EULEX в Косово и ОБСЕ не замечают опасные шаги Приштины

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Вучич

Миссия Евросоюза по верховенству закона EULEX и ОБСЕ закрывают глаза на опасные шаги косовоалбанских властей Приштины. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. Он пояснил, что косовское руководство в нарушение всех соглашений направляют тяжело экипированные спецподразделения полиции на населенный сербами север края. Слова сербского лидера приводит РИА Новости.

В своем обращении вечером 10 декабря к гражданам страны Вучич продемонстрировал фотографии, включая косовские СМИ, где были изображены бойцы спецназа МВД Косово в тяжелой экипировке с автоматическим оружием, размещенные на севере края. По словам сербского президента, ранее достигнутые договоренности предполагают, что для введения в регион полицейского спецназа необходимо разрешение глав муниципалитетов с сербским большинством.

Говорят, что прибыли для защиты кого-то в многонациональных районах, а там никто ни на кого и не нападал, зачем лжете. Но им нетрудно было убедить EULEX, так как они сами с радостью помогает в самоубеждении, как и ОБСЕ, который в Приштине отличается от ОБСЕ в Белграде, — сказал Вучич.

Он также напомнил, что в минувший вторник косовская полиция предприняла попытку занять муниципальные избиркомы на севере края. Кроме того, автомобили миссии НАТО KFOR якобы случайно парковались во дворе сербского детсада в поселке Лепосавич — также на севере края.

Также в ходе обрашения Вучич заявил, что Приштина 15 декабря подаст заявку на вступление в Евросоюз, что является прямым нарушением Вашингтонских соглашений. Он назвал эти планы признаком того, что в Приштине не уважают договоренности. Вучич также сообщил, что Сербия подаст запрос в миссию НАТО для размещения силовиков на территории Косово и Метохии в рамках резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

Ранее президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи заявляла о намерении непризнанной республики подать заявку на вступление в ЕС до конца 2022 года. В преддверии саммита ЕС — Западные Балканы она заявила, что Косово рассчитывает на поддержку со стороны стран сообщества.