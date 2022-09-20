Вучич допустил начало военного конфликта мирового уровня

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что ожидает ухудшения отношений Запада с Россией и Китаем, а также расширения вооруженного конфликта до мирового уровня. Он сказал, что к нему обращались многие российские СМИ, но он «не мог с ними разговаривать» в ожидании обращения президента РФ Владимира Путина, которое должно было состояться во вторник, 20 сентября, сообщает Радио и телевидение Сербии.

Нетрудно предположить, что в основных чертах скажет президент Путин. Предполагаю, что из фазы специальной военной операции мы приближаемся к большому военному конфликту, и вопрос в том, каковы границы и хотим ли войти через некоторое время, возможно, через месяц или два, в большой военный конфликт, которого у нас не было со Второй мировой войны, — сказал сербский лидер.

Вучич отметил, что для таких малых государств, как Сербия, которые хотели бы жить в безопасности, «нет хороших вестей».

Ожидаю, что все, что увидим в предстоящем периоде, — дальнейшее осложнение отношений между Западом и РФ, а также между Западом и КНР, — добавил президент Сербии.

Ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал сохранить военный нейтралитет страны. Он также отметил, что республика продолжит развивать оборонную промышленность, увеличивать ее мощности и расширять ассортимент продукции.