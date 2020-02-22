Военнослужащий украинской армии получил ранение во время боя около села Новотошковское. Об этом заявили в пресс-службе Объединённых сил Украины.
Сообщается, что незаконные вооружённые формирования попытались прорваться через линию соприкосновения под прикрытием огня из стрелкового оружия. ВСУ отбили атаку противника ответным огнём. Был убит солдат противника, «один украинский защитник получил ранения».
Украинские военные подчеркнули, что режим прекращения огня был нарушен семь раз за сутки.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, — говорится в пресс-службе Объединённых сил Украины.
NEWS.ru сообщал, что представители российского МИДа усомнились в возможности новых властей Украины прекратить конфликт в Донбассе. Дипломаты подчёркивают, что руководство страны «продолжает провальный курс своих предшественников». В МИДе отметили, что «настоящими хозяевами Украины» стали националисты, которые поверили в свою безнаказанность.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен