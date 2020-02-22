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Неизвестные злоумышленники разрисовали в Одессе стелу «Крылья Победы». Она была возведена в честь героев Советского Союза и в честь освобождения города.

Разрисованы гранитные тумбы с именами освободителей. Полиция проводит проверку, — сообщил представитель областного управления полиции агентству «Украинские новости». Стела находится на площади 10 апреля. Она возведена в 1984 году к...