ВСУ обвинили американских наемников в мародерстве с мертвыми телами

Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Американский наемник, участвовавший в спецоперации на стороне Украины, заявил, что солдаты ВСУ сняли с мертвых тел четырех его товарищей все ценные предметы и забрали их документы. Боец назвал «очень глупым» решение отправиться на Украину ради поддержки Киева, пишет Live 24.

Когда погибли их сослуживцы, бойцы ВСУ обобрали мертвецов: забрали деньги, смартфоны, сумки и документы. Наемники считают, что украинские власти пожертвуют ими ради «славы», — сообщает издание.

По данным СМИ, многие иностранные наемники, отправившиеся воевать на Украину, столкнулись с большим разочарованием из-за отсутствия командования и передачи ложной информации по внутренним каналам связи. Американский солдат рассказал, что потерял четырех товарищей в результате недавней миссии на Украине. По его словам, им предоставляли неверные данные о происходящем.

Ранее политолог Андрей Кошкин заявил, что Соединенные Штаты нередко пользуются услугами платных наемников, чтобы те воевали на стороне США в локальных конфликтах. По его мнению, таким способом Вашингтон пополняет ряды солдат украинской стороны, чтобы «удержать» ситуацию на фронте.