Политолог Кошкин: США вербует наемников для отправки на Украину

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Соединенные Штаты нередко пользуются услугами платных наемников, чтобы те воевали на стороне США в локальных конфликтах, одним из таких «проектов» политолог Андрей Кошкин назвал Украину. По его мнению, таким способом Вашингтон пополняет ряды солдат украинской стороны, чтобы «удержать» ситуацию на фронте, пишет «360».

Сегодня действуют современные приемы, технологии, и США — мастера в этом деле. Проект под названием «Украина» тоже включает в себя наем людей. Речь идет об оперативном найме: с его помощью пополняют ряды. Это некий технологический оперативный период, когда надо набрать людей, чтобы удержать ситуацию, — пояснил Кошкин.

По его мнению, США нередко «воюют чужими руками», исключение составляют лишь Ирак и Афганистан. Согласно Кошкину, все понимают, что дни президента Украины Владимира Зеленского «сочтены», при помощи найма иностранных солдат Вашингтон планирует исправить ситуацию.

Ранее генпрокуратура ДНР направила в суд уголовное дело против пяти иностранных военных. Таким образом подданный Швеции Матис Гутсавассон, гражданин Хорватии Векослав Пребег и британские солдаты Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хили будут ждать судебного вердикта.