В ДНР направили в суд уголовное дело против пяти иностранных военных

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Генпрокуратура ДНР направила в суд уголовное дело против пяти иностранных военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Таким образом подданный Швеции Матис Гутсавассон, гражданин Хорватии Векослав Пребег и британские солдаты Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хили будут ждать судебного вердикта.

Расследование уголовного дела в отношении гражданина Швеции Гутсавассона Матиса, гражданина Хорватии Пребега Векослава и подданных Великобритании Хардинга Джона, Хилла Эндрю и Хили Дилана завершено, дело направлено в суд, — сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В ведомстве уточнили, что Гутсавассона, Пребега и Хардинга обвиняют в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, а также в насильственном захвате власти и участии в военных действиях на стороне украинской армии. Хиллу вменяют участие в военных действиях на стороне ВСУ в качестве наемника, а действия Хили расценены как пособничество вербовке наемников для участия в вооруженном конфликте.

За перечисленные преступления бойцам грозит пожизненное лишение свободы или смертная казнь.

Ранее следователи ДНР предъявили обвинение командиру военизированной группировки Украины «Медведи SS» Александру Кравцову, жертвами которой стали более 100 человек. Адвокат Павел Косован отметил, что дело станет частью одного судебного процесса с остальными представителями «Медведей». По словам правозащитника, Кравцов признал вину в содеянных преступлениях.