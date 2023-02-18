ВСУ сбросили на позиции российских войск боеприпас с отравляющим веществом ВСУ сбросили на позиции российских военных боеприпас с отравляющим веществом под Угледаром

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Вооруженные силы Украины сбросили на позиции российских войск под селами Урожайное и Великая Новоселовка вблизи Угледара боеприпас с неизвестным отравляющим веществом, рассказали РИА Новости российские военные. Снаряд, сброшенный с дрона, задел двух военнослужащих, они получили ожоги легких. Кроме того, у них появились симптомы отравления — рвота и раздражение слизистых. Остатки сброшенного боеприпаса были отправлены на экспертизу.

Утром 16 февраля над позициями российских войск под Угледаром появились два ударных коптера противника. Один из коптеров был сразу же сбит, другой успел провести бомбометание и сбросил на наши позиции химический боеприпас, — говорится в сообщении.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о случаях применения химического оружия со стороны Киева на Артемовском и Угледарском направлениях. По его словам, украинские военные сбрасывают его с беспилотников. Он уточнил, что жалобы от российских военнослужащих поступают на протяжении как минимум трех недель. Среди симптомов у пострадавших назывались тошнота, рвота и сильное головокружение.