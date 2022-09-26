Минобороны России сообщило о ликвидации бригады ВСУ под Часовым Яром

Фото: МО РФ

Ракетным ударом недалеко от населенного пункта Часов Яр вооруженные силы РФ нанесли удар по бригаде Вооруженных сил Украины. Как сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков, в результате атаки было ликвидировано до 25 украинских военнослужащих, еще более 40 ранены

Ракетным ударом по передовому пункту управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики во время проведения совещания командования бригады уничтожено до 25 украинских военнослужащих и более 40 получили ранения, — сказал Конашенков.

Уточняется, что также в результате ракетного удара были выведены из строя восемь единиц специальной военной техники.

Также в Минобороны сообщили, что под Святогорском были ликвидированы сто боевиков «Иностранного легиона». Кроме того, в ходе атаке также уничтожили подразделения националистических формирований.

Накануне Минобороны сообщило, что ВС России нанесли ракетный удар по пункту дислокации иностранных наемников в районе города Запорожье, ликвидировав около 100 боевиков. Также в результате удара из строя было выведено 15 единиц бронетехники украинской армии.