Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации страны. Сирены звучат в Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

11:00. Воздушная тревога в Харьковской области. <...> 11:01. Воздушная тревога в Черниговской области. <...> 11:02. Воздушная тревога в Сумской области, — сообщает Telegram-канал «Повiтряна Тривога».

Накануне в Сумской и Харьковской областях уже объявлялась тревога. Тогда же сирены включались в Полтавской и Днепропетровской областях. Еще днем ранее воздушная тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонщины и Запорожья.

Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска начали наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку Крымского моста. Глава государства также сообщил о подрыве ВСУ линий электропередачи в Курске, указав, что на Западе никто не осудил Украину за эти действия, а также за прекращение подачи воды в Донецк.