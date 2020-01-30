Полиция задержала вооружённого ножом мужчину на входе в здание чешского парламента. Он пытался пробраться в зал заседаний.
Мужчина, вооружённый ножом, попытался сегодня проникнуть в здание, где проходит заседание депутатов нижней палаты парламента, при этом он угрожал задержавшим его на входе полицейским. К счастью, при инциденте никто не пострадал, — цитирует РИА Новости председателя парламента Радека Вондрачека.
Спикер добавил, что при обыске у задержанного нашли второй нож. Мужчину доставили в ближайшее отделение полиции, пока мотивы преступника не ясны.
Вондрачек допустил, что парламенту придётся усилить охрану здания.
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