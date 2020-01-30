https://static.news.ru/photo/08eeed3e-4367-11ea-aa42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Libor Sojka/Global Look Press

Полиция задержала вооружённого ножом мужчину на входе в здание чешского парламента. Он пытался пробраться в зал заседаний.

Мужчина, вооружённый ножом, попытался сегодня проникнуть в здание, где проходит заседание депутатов нижней палаты парламента, при этом он угрожал задержавшим его на входе полицейским. К счастью, при инциденте никто не пострадал, — цитирует РИА Новости председателя парламента Радека Вондрачека.

Спикер добавил, что при обыске у задержанного нашли второй нож. Мужчину доставили в ближайшее отделение полиции, пока мотивы преступника не ясны.

Вондрачек допустил, что парламенту придётся усилить охрану здания.

Как писал NEWS.ru, в Чехии участились случаи осквернения памятников русским историческим деятелям.