Военный эксперт рассказал, в чем опасность возможного контрнаступления ВСУ Военный эксперт Шурыгин назвал накопленные для контрудара силы ВСУ опасными для России

Фото: МО Украины

Неоднократно анонсированное украинскими властями контрнаступление против российских войск можно считать не военным, а политико-экономическим, считает военный эксперт Владислав Шурыгин. Как пояснил он в беседе с «Радио 1», для российской стороны удар будет мощным, так как против нее накоплены большие силы, в том числе техника и вооружение, а также опытное командование. По его мнению, если Россия выдержит удар, это заставит Украину искать альтернативные варианты разрешения конфликта.

Если у Украины ничего не получится, дальше ситуация будет меняться, потому что страна получила максимум того, чего могла получить. Нужно будет искать альтернативные варианты завершения противостояния, — полагает аналитик.

В то же время, по его словам, контрнаступление ВСУ может оказаться локальной операцией, на которую Украина идет вынужденно, так как ее к этому толкает Запад.

Сил, которых она накопила, для стратегического успеха точно не хватит. В лучшем случае это будет некое продвижение, локальная операция. Соответственно, ее надо будет потом выдавать за некий успех, потому что иначе Украине не дадут ни техники, ни вооружений, ни денег, — подчеркнул Шурыгин.

Ранее предприниматель Евгений Пригожин заявил, что ВСУ фактически перешли к контрнаступлению. По словам бизнесмена, активная фаза может начаться в ближайшие дни.