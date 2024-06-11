Военэксперт рассказал, как взрыв на заводе в Польше связан с выборами в ЕС Артамонов: взрыв в Польше мог быть диверсией недовольных политикой ЕС

Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Взрыв на оружейном заводе MESKO в Польше мог быть диверсией, организованной теми, кто недоволен политикой Евросоюза, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, инцидент не просто так случился сразу после выборов в Европарламент.

По итогам выборов мы видим, что представители правых сил Франции, Германии и других стран объединились, чтобы противостоять проукраинской риторике Евросоюза. Потому что они не желают умирать за очередную Украину, в которую может превратиться Польша по указке США. В большой войне Штаты выживут, Россия — тоже. Но ведь от Европы ничего не останется, — сказал он.

Эксперт не считает, что к инциденту могли быть причастны российские спецслужбы. При этом у РФ, считает Артамонов, есть союзники на территории стран НАТО.

Владимир Путин несколько дней назад заявил о возможности отправки российского вооружения тем, кто находится в оппозиции или недоволен Западом. Его слова касались не только стран Африки, Латинской Америки и Азии, где мы уже плотно работаем, но и Европы — тех людей в ней, что недовольны и стремятся к изменению ситуации, что готовы действовать. Враг моего врага если мне и не друг, то точно союзник, — резюмировал Артамонов.

Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко предположил, что мощный взрыв на оружейном заводе MESKO на юге Польши — не последний инцидент на европейском предприятии, где изготавливают вооружение для Украины. Он допустил, что случившееся может быть связано с асимметричным ответом, о котором РФ предупреждала Запад.