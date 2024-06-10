Военный эксперт предрек новые ЧП на оборонных предприятиях Евросоюза Военэксперт Онуфриенко: взрыв на оборонном заводе в Польше — не последний в ЕС

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Мощный взрыв на оружейном заводе MESKO на юге Польши — не последний инцидент на европейском предприятии, где изготавливают вооружение для Украины, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко. Он допустил, что инцидент может быть связан с асимметричным ответом, о котором РФ предупреждала Запад.

Как частное лицо, не связанное с разведкой России, хотел бы предположить и поверить, что это действия наших спецслужб. И неважно, действуют ли они сами или со сторонниками РФ в Европе, — сказал Онуфриенко.

Впрочем, отметил эксперт, для Запада есть более политкорректный ответ. Онуфриенко предложил европейским странам, разворачивающим производство вооружений, тщательнее подходить к соблюдению техники безопасности, а также к квалификации людей, привлекаемых к работе.

Как известно, при сварочных работах возникают искры, от которых разгорается большое пламя. И чем дальше, тем будет больше происходить подобных неприятностей: совершенно случайно будут взрываться и склады, и производства. Это неизбежно: как аукнется — так и откликнется, — подытожил Онуфриенко.

Ранее на предприятии стратегического значения MESKO, где производятся переносные зенитно-ракетные комплексы «Пиорун» для Украины, прогремел взрыв. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что версия причастности «внешних сил» к взрыву не рассматривается.

В мае взрыв также произошел на одном из крупнейших оборонных предприятий Берлина — металлургическом заводе компании Diehl BGT Defense. Это предприятие производит зенитные управляемые ракеты, в том числе для Украины.