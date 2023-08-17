Военный эксперт опроверг миф о «последнем резерве Зеленского» Военэксперт Насонов назвал 82-ю бригаду ВСУ не последним подразделением Киева

Фото: МО Украины

Появившуюся на линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении 82-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ многие СМИ окрестили «последним резервом Зеленского», однако такая характеристика не соответствует действительности, рассказал в беседе с «Царьградом» военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов. По его словам, у Киева в запасе еще достаточно сил, а элитная часть нужна на фронте, «чтобы остальные не побежали».

Эксперт пояснил, что эта бригада действительно является элитной на общем фоне ВСУ, офицеры и солдаты подразделения имеют боевой опыт и натовскую технику на вооружении и пытается атаковать российские позиции в Работино, хотя и безуспешно.

Данная бригада не последняя, она может быть последней в оперативном резерве командующего сухопутными войсками или командующего объединенного фронта, но никак не стратегического командования, — отметил Насонов.

Он также уточнил, что 82-я бригада использует технику из разных стран, а это значит, что танки, БМП и БТР не предназначены для совместного ведения боевых действий, так как каждый тип техники задуман и подогнан под определенную тактику и доктрину. При этом Насонов выразил уверенность, что в запасе у Киева еще достаточно сил, а элитная часть нужна на фронте не для удачного прорыва, а для поднятия у остальных боевого духа, который в последнее время сильно упал.

Вывод данного соединения из резерва и переход его в первый эшелон наступающих частей говорит о том, что в настоящее время боевой дух подразделений и частей на переднем крае сильно упал. <...> Говорит о том, что им надо что-то, хотя бы где-то, хотя бы как-то, но предъявить тем спонсорам, которые оплачивают им эту данную активную фазу наступательной операции, — резюмировал эксперт.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов подчеркнул, что отправка Киевом в бой 82-й десантно-штурмовой бригады не означает, что у Украины заканчиваются солдаты, но страну, скорее всего, ждет тотальная мобилизация.