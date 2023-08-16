Военный эксперт рассказал, что будет делать Киев после провала наступления Военный эксперт Кнутов предрек Украине тотальную мобилизацию

Фото: Vyacheslav Madiyevskyyukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Отправка Киевом в бой на Запорожском направлении своего последнего крупного резерва в виде 82-й десантно-штурмовой бригады не означает, что у Украины закончатся солдаты, но страну, скорее всего, ждет тотальная мобилизация, заявил в беседе с «Пятым каналом» военный эксперт Юрий Кнутов. Он напомнил, что страны Европы обязались в этом году обучить до 50 тысяч украинских военных, и часть из них может после подготовки быть переброшена в зону боевых действий.

Мы должны четко понимать, какие ресурсы находятся у Украины за рубежом, насколько они боеспособны, подготовлены и могут вести боевые действия. Ну и не надо забывать о том, что на Украине сегодня прозвучало заявление о необходимости проведения тотальной мобилизации, если это потребуется, - пояснил эксперт.

Он добавил, что киевский режим готов пойти на любые жертвы и воевать до последнего украинца, лишь бы удержаться у власти», — говорит

Ранее стало известно, что ВСУ задействовали в районе населенного пункта Работино в Запорожской области последнее крупное резервное подразделение — 82-ю десантно-штурмовую бригаду численностью в 2 тысячи человек — в надежде пробить российские оборонительные рубежи. Бригада укомплектована боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger 2.