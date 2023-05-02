Военный эксперт обрисовал перспективы контрнаступления ВСУ Военный эксперт Михайлов предрек провал контрнаступления ВСУ в любом случае

Фото: Oleksii Kivaliovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Вооруженные силы Украины вынуждены будут совершить попытку некоего контрудара или контрнаступления, потому что от них этого ждут западные партнеры, но эта попытка обречена на провал, считает военный эксперт, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. В беседе с «360» он предположил, что для контрнаступления, если оно состоится, будет выбрано какое-то одно направление.

Украинцы, на мой взгляд, не будут наступать на десяти направлениях — они выберут одну точку и попытаются хотя бы в этом направлении достичь успеха. Думаю, в ближайшее время, в мае, мы увидим, будет ли это контрнаступление. Если оно произойдет, у меня нет сомнений, что оно будет безуспешным, - высказал мнение эксперт.

Он уточнил, что ВСУ готовят для контрудара боеспособные кадровые военные части, но для полноценной войсковой операции их явно недостаточно. Более того, российские военные постоянно ослабляют возможности Украины для начала контрнаступления.

В последние дни российская армия наносит весьма ощутимые удары по узловым станциям, где ВСУ подтягивают себе боеприпасы, продовольствие для контрнаступления, по боевым складам, по центрам ПВО, - подчеркнул Михайлов.

Эксперт оценил вероятность того, что Украина передумает контрнаступать, в 50%. По его мнению, это так же вероятно, как и то, что ВСУ все же пойдут в наступление.

Ранее начальник Генерального штаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак заявил, что положение украинской армии в ходе СВО стремительно ухудшается. По его словам, в Европе многие понимают, насколько далека Украина от победы.