Военный эксперт не исключил новых провокаций со стороны ВСУ Военный эксперт Дандыкин не исключил новых провокаций со стороны ВСУ

Фото: МО Украины

От ВСУ следует ожидать новых провокаций, считает военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, украинская армия не остановится на подрыве Каховской гидроэлектростанции. В разговоре с «Радио 1» он отметил, что при этом в зоне боевых действий ВСУ при попытках контрнаступления понесли большие потери и теперь «зализывают раны».

Противник особенно на Запорожском, Южно-Донецком направлениях понес ощутимые потери и в техники, и в живой силе. Речь идет о 7,5 тысячах убитых и раненых. Ликвидированы 160 танков, 350 боевых машин, 30% техники НАТО и советской в том числе уничтожено. Противник зализывает раны, переформировывает свои части, — пояснил эксперт.

По словам Дандыкина, бои на линии соприкосновения продолжаются, но они уже не такие интенсивные, как 10 дней назад при начале украинского контрнаступления. Погодные условия также влияют на неуспехи ВСУ: из-за дождей техника НАТО с трудом передвигается по полям. Российская авиация и артиллерия легко наносит по ней удары, подчеркнул эксперт. Дандыкин считает, что ВСУ постараются в течение нескольких дней добиться успехов, а после на встрече НАТО в Вильнюсе решится, примут ли Украину в Альянс.

Эксперт отметил, что российские подразделения информобеспечения смогли качественно сработать, представив кадры сгоревшей техники НАТО. По мнению Дандыкина, это убедило Запад, что дела украинской армии идут не так хорошо.

Эксперт предсказал, что ВСУ могут попытаться прорваться на Донецком и Кудринском направлениях, а также в районе Артемовска и Авдеевки. Дандыкин заключил, что нельзя как недооценивать, так и переоценивать украинскую армию.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что украинские военные еще не начали проводить контрнаступление в зоне СВО. По его словам, бойцы ВСУ ищут слабые места в обороне ВС РФ в рамках «тестировочного режима».