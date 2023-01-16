Военнопленный: наемники использовали украинцев в качестве пушечного мяса РИА Новости: наемники в Соледаре использовали мобилизованных на Украине как пушечное мясо

Украинский военнопленный заявил РИА Новости, что в районе Соледара в ДНР находилось много наемников, в том числе из США. Однако, по его словам, в качестве пушечного мяса они использовали мобилизованных на Украине.

Они спецы, но когда им раз навалят, они сразу нас бросают на мясо, а сами бегут с ВСУшниками, — пояснил собеседник агентства.

На вопрос о количестве наемников в районе Соледара, военнопленный ответил словом «много».

Ранее командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай заявил, что российские военные при зачистке Соледара находят группы солдат ВСУ, попытавшихся скрыться в городе после его перехода под контроль ВС РФ. Он подчеркнул, что пока достаточно сложно назвать число украинских военных, добровольно сдавшихся в плен в Соледаре.