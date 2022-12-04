«Военная хроника»: ВСУ несут большие потери из-за тактики НАТО

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Украинская армия несет большие потери под Артемовском в ДНР из-а подготовки по натовской натовской программе COIN, сообщает Telegram-канал «Военная хроника». Она не предполагает боевые столкновения с регулярной и хорошо вооруженной армией.

Программа COIN (от английского термина Counterinsurgency, означающего «контрпартизанская война» — NEWS.ru) разработана НАТО доля борьбы с «негосударственными силами» и повстанцами. Она не предусматривает наличия у противника эффективной артиллерии и тяжелого вооружения, которыми располагают российские военные.

Кроме того, для украинских военных не проводился полный курс подготовки, занимающий полгода. По словам по попавших в плен солдат ВСУ, обучение обычных пехотинцев длилось всего две недели, а штурмовых подразделений — 20 дней.

После курсов обученные по стандартам COIN военнослужащие Украины начали массово погибать в боях. Сначала потери фиксировались на Херсонском направлении, однако теперь наиболее массовые потери ВСУ наблюдаются на Артемовском и Краснолиманском направлениях, куда перебрасывались силы южной группировки ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что большое количество украинских военных теряют боеспособность из-за вспышки ОРВИ и различных вирусно-бактериологических заболеваний. По его словам, до 70% потерь ВСУ являются санитарными.

Некоторое время назад полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор сообщил, что с начала российской спецоперации ВСУ потеряли более 100 тысяч человек. С учетом этого он назвал отказ Киева от мирного урегулирования конфликта безумием.