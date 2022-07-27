Военкор оценил российские авиаразведчики на основе Су-34 Военкор Борзенко: авиаразведчики на основе Су-34 подходят под любые задачи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-34

Новый разведывательный комплекс, которые российские военные испытали в ходе спецоперации на Украине, является усовершенствованной версией самолета Су-34, он подходит для выполнения любых задач, считает военный корреспондент Алексей Борзенко. По его словам, российская военная техника оснащена тремя универсальными контейнерами для оптико-электронной, радиолокационной и радиотехнической разведки, пишет «360».

Какие-то вещи, конечно, использовали в Сирии, что-то доработали. Все эти комплексы не стоят на месте, их постоянно совершенствуют. Поэтому нельзя сказать, что авиаразведчик на основе Су-34 — это какое-то открытие. Сбор разведданных совершенствуется постоянно. Сейчас, когда мы уничтожили такое количество складов и техники, нам становится все сложнее искать оставшиеся, — заявил Борзенко.

Он уточнил, что существует разведка разных уровней: космическая, авиационная и наземная. При передаче данных, например, со спутников военные проверяют информацию при помощи двух других типов разведки, чтобы убедиться в достоверности данных. Борзенко отметил, что силовикам важно видеть не только «визуальную картинку», но также иметь данные о наличии электронных устройств у противника или другого специфического вооружения.

Ранее российские военные в рамках спецоперации на Украине стали применять новый разведывательный комплекс на базе фронтового бомбардировщика Су-34. Он отличается высокой точностью определения координат целей противника.