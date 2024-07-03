Военкор Котенок высмеял заявление сербского президента Военкор Котенок высмеял слова президента Вучича о союзе Сербии и США

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Александр Вучич

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале высмеял заявление сербского президента Александра Вучича о том, что Сербия и США являются историческими союзниками в решающие моменты. Об этом политик заявил во время приема в посольстве США в связи с празднованием Дня независимости.

Видимо, 1999-й год, когда НАТО под руководством США утюжило сербское ядро Югославии, был нерешающим, проходным и малозначительным. Да и вообще, зачем вспоминать? — задался вопросом Котенок.

В то же время Сербия не намерена присоединяться к санкциям Евросоюза против России ради членства в объединении, заявил вице-премьер республики Александр Вулин. Он подчеркнул, что Белград не станет терять надежного друга, который поддерживал его веками. В ходе встречи с министрами иностранных дел стран Западных Балкан в конце мая он заявил, что «близкие связи с Россией несовместимы с европейской интеграцией».

30 июня президент Вучич заявил о готовящемся крупном вооруженном конфликте, о котором говорят ситуация на Ближнем Востоке и политика Евросоюза. Там на должность главы дипломатии ЕС была назначена бывший премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, которая известна своей антироссийской риторикой. Политик также отметил, что ситуация на Ближнем Востоке затронет не только сам регион, но и Запад.