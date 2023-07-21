Военэксперт рассказал, кто и зачем крадет поставленное Украине вооружение Военэксперт Матвийчук: западное оружие на Украине воруют сразу после пересечения границы

Фото: МО США

Западное оружие на Украине воруют сразу после пересечения границы, заявил NEWS.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, вооружение исчезает в серой зоне, когда через Польшу его передали, а контроль на Украине еще не организован. Он добавил, что в торговле оружия на черном рынке может принимать участие и президент страны Владимир Зеленский.

Кража западного оружия — это массовая проблема. Его воруют сразу после пересечения границы. Оружие появляется на черных рынках Сомали, в последнее время оно начало поступать в Европу. Недавно по этому вопросу приезжал директор ЦРУ на Украину и ставил вопрос о контроле оружия, так как террористические группы начали его использовать. Зеленский пообещал что-то сделать, но я думаю, он сам в доле. Черный рынок — это очень прибыльное дело, — рассказал Матвийчук.

Телеканал CNN ранее отмечал, что часть переданного Украине странами Запада вооружения и обмундирования была похищена преступными организациями, добровольцами и торговцами оружием. Впоследствии украинским спецслужбам удалось частично вернуть украденное.

По данным Пентагона, летом 2022 года злоумышленники, которые выдавали себя за сотрудников гуманитарной миссии, похитили бронежилеты на сумму около $17 тысяч. Бойцами добровольческого батальона было украдено 60 винтовок и порядка одной тысячи патронов к ним. Похищенное они намеревались продать на черном рынке, отметили в Пентагоне.