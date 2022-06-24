Власти Украины сообщили о вынужденном отступлении из Северодонецка

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Украинские военные получили команду отступить из Северодонецка на более укрепленные позиции, заявил в эфире телеканала «Дом» глава администрации Луганской области Сергей Гайдай. По его словам, находиться на прежних позициях не имеет смысла, а количество погибших на неукрепленных территориях может расти с каждым днем.

К сожалению, да. Придется отводить наших ребят, — сообщил Гайдай.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко предположил, что территорию республики могут освободить от украинской армии в ближайшее время. Другой представитель Народной милиции заявил, что массовая сдача в плен украинских военных из батальона «Айдар», заблокированных на химическом предприятии «Азот» в Северодонецке, начнется к вечеру 23 июня.