Власти Польши указали на уязвимость стены на границе с Белоруссией Депутат из Польши Валенса указал на бреши в стене на границе с Белоруссией

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Построенная в 2022 году стена на границе с Белоруссией имеет бреши, пишет Lenta.ru со ссылкой на текст обращения члена польского парламента Ярослава Валенса к главе Минобороны Польши Владиславу Косиняку-Камышу. По его мнению, заслон можно преодолеть при помощи домкрата.

Многочисленные аудиовизуальные источники <...> указывают, что пограничную стену <...> можно преодолеть с помощью домкрата, лестницы, подкопа <...> и многих других способов, — уточнил Валенса.

Парламентарий также подчеркнул, что эти данные «вызывают серьезные опасения». Он добавил, что в последние годы граница на востоке страны стала местом для организации гибридной войны. В обращении к Косиняку-Камышу депутат попросил ответить на вопрос о том, был ли проведен аудит расходов на строительство стены на польско-белорусской границе.

Руководитель МИД Польши Радослав Сикорский ранее выступил за эскалацию отношений с Россией со стороны Запада в социальных сетях. По его словам, на пользу такому решению станет конфискация активов страны на территории Евросоюза. Их сумма оценивается в €300 млрд.