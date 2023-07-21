Власти Одесской области заявили о повреждении зернохранилища Глава Одесской ОВА Кипер: хранилище с зерном повреждено в результате удара

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Одесса, Украина

Хранилище с зерном, принадлежащее одному из аграрных предприятий Одесской области, получило повреждения в результате ракетного удара, сообщил в своем Telegram-канале глава региональной военной администрации Олег Кипер. По его словам, сигнал о воздушной тревоге в регионе был подан с опозданием.

Две ракеты попали в зернохранилища <...>. Еще одна ракета попала в <...> сельскохозяйственную и спасательную технику, — рассказал он.

Кипер подчеркнул, что после удара ракет произошло возгорание на площади свыше 200 квадратных метров. Пожарные службы оперативно потушили его. Всего было потеряно около 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

Воздушная тревога была объявлена на Украине в ночь на 21 июля. По данным местных СМИ, взрывы были слышны не только в населенных пунктах Одесской области, но и в самой Одессе. Пресс-служба МИД Китая ранее заявила, что после взрыва генеральное консульство страны получило повреждения, в здании выбиты окна.

Координатор местного подполья Сергей Лебедев сообщил, что вооруженные силы России нанесли удар по Николаеву. По его словам, целью удара была гостиница, в которой находились военнослужащие ВСУ и иностранные наемники. Предполагается, что они были военными инструкторами. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.