Власти Молдавии обвинили Россию в подготовке нападения на республику Глава СБ Молдавии Мустяцэ обвинил Россию в подготовке нападения в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил, что Россия планирует вторжение на территорию страны в начале 2023 года. В интервью телеканалу TVR Moldova он отметил, что интервенция со стороны РФ лишь вопрос времени. Мустяцэ полагает, что российские войска могут вторгнуться либо в начале 2023 года, в январе-феврале, либо позже — в марте-апреле.

Вопрос не в том, предпримет ли РФ новое наступление на территорию Молдавии, а в том, когда это произойдет: либо в начале года, в январе-феврале или позже — в марте-апреле. Но, судя по имеющейся у нас информации, РФ намерена пойти дальше, — заявил Мустяцэ.

Руководитель службы считает, что целью этих действий будет объединение РФ с Приднестровьем.

Ранее президент Молдавии Майя Санду одобрила решение чрезвычайной комиссии о приостановке и лишении лицензий русскоязычных каналов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6 и Orhei TV в стране. Этот шаг правительство обосновало «недобросовестным освещением» этими телеканалами событий в республике, а также на Украине, в связи с чем, по мнению молдавских властей, возникал риск дезинформации для местного населения.