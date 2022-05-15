Власти Львовской области сообщили о разрушении ракетами военного объекта Глава администрации Львовской области Козицкий: военный объект разрушен в результате ракетного удара

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Объект военной инфраструктуры был полностью разрушен в результате ракетного удара в Яворовском районе Львовской области, сообщил в Telegram-канале глава местной администрации Максим Козицкий. По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал, за медицинской помощью никто не обращался.

Четыре ракеты попали в один из объектов военной инфраструктуры Львовщины. Объект полностью разрушен. По предварительной информации, жертв или пострадавших нет. За медицинской помощью никто не обращался, — заявил он.

Официальных комментариев от Минобороны России пока не поступало.

Ранее российская авиация уничтожила две пусковые установки ЗРК С-300 и радиолокационный пост в районе населённого пункта Шпилёвка Сумской области Украины. Также в районах населённых пунктов Запорожье, Парасковиевка, Константиновка и Новомихайловка были поражены два пункта управления, 11 опорных пунктов и четыре склада вооружения и боеприпасов ВСУ.

За минувшую ночь ВС России разрушили около 140 объектов ВСУ, в числе которых шесть пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также 13 артиллерийских батарей.