Власти Литвы призвали жителей сделать запасы на случай аварии на БелАЭС

https://static.news.ru/photo/5a598d34-3554-11eb-a0a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/Global Look Press

Власти Литвы рекомендовали населению создать запас продуктов первой необходимости на трое суток.

С таким советом выступил представитель МВД республики Миндаугас Баярунас. Жителям рекомендуется включить в резерв консервы, крупы, растительное масло, сахар и воду.

Функции ответственных инстанций чётко расписаны, но пройдёт какое-то время, пока они придут на помощь людям, поэтому всё должны быть наготове, — сказал Баярунас в эфире национального радио LRT.

Ранее Вильнюс потребовал остановить ввод станции в эксплуатацию и призвал Белоруссию остановить работы по пуску АЭС до тех пор, пока на ней не будут обеспечены стандарты ядерной безопасности и природоохранные требования.

В МИД Литвы считают, что проект БелАЭС осуществлялся с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Парламент страны объявил станцию угрозой национальной безопасности и на законодательном уровне запретил покупку и экспортный пропуск её электроэнергии через свои электросети, писал NEWS.ru.

Белорусская атомная электростанция является российско-белорусским проектом. Генеральный подрядчик строительства станции — АО «Атомстройэкспорт», входящее в российскую государственную корпорацию «Росатом». Строительство АЭС велось неподалёку от города Островец в Гродненской области с 2011 года.