Власти Латвии предложили провести в Белоруссии новые выборы президента

https://static.news.ru/photo/0e93dbe6-df16-11ea-9360-fa163e074e61_660.jpg Эдгарс Ринкевичс Фото: twitter.com/edgarsrinkevics

Судьбу Белоруссии могут решить новые свободные и честные президентские выборы. Такого мнения придерживается министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Народ Белоруссии просыпается. Думать, что иностранные силы могут вмешаться и вести столь большое и мирное движение за свободу, как предположил господин Лукашенко, — это бред, — сообщил в Twitter глава внешнеполитического ведомства.

People of #Belarus are awakening, to think that foreign powers can intervene and guide such massive and peacful movement for liberty, as Mr. #Lukashenko has suggested, is delusional. Not #Russia but new free and fair elections can decide fate of Belarus — Edgars RinkÄviÄs (@edgarsrinkevics) August 15, 2020

Он добавил, что не Россия, а новые честные и свободные выборы могут решить судьбу Белоруссии.

Ранее президенты Эстонии, Польши, Литвы и Латвии предложили своё посредничество Белоруссии для урегулирования возникшей после выборов ситуации. В совместном заявлении они сообщили, что изоляция не является путём к процветанию и развитию какой-либо нации.

А несколькими днями ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна, а также Латвия и Польша подготовили план по разрешению возникшего в Белоруссии кризиса. По его словам, европейские государства готовы стать посредниками при решении возникшей проблемы. В противном случае против Минска могут ввести санкции.

По данным МВД Белоруссии, в настоящее время обстановка в стране спокойная, несмотря на проходящие по всей республике акции протеста.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. В первые дни протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Известно по меньшей мере о двух жертвах. В дальнейшем градус напряжённости снизился, задержанных начали выпускать из изоляторов. В результате 14 августа стало самым мирным днём протестов, писал NEWS.ru.