Власти Кипра предупредили суда о нарушении Турцией своей экономической зоны

https://static.news.ru/photo/507401a6-dfcc-11ea-8004-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinetraffic.com

Власти Кипра 16 августа распространили по международной автоматизированной системе оповещения NAVTEX уведомление для капитанов средиземноморских судов о нарушении Турцией границ исключительной экономической зоны (ИЭЗ) республики.

Как уточняется, уведомление поступило от Объединённого спасательно-координационного центра из города Ларнака. Оно было подготовлено в ответ на распространённое ранее турецкими властями навигационное уведомление о проведении буровых работ в районе шестого сектора кипрской ИЭЗ вплоть до 15 сентября. По заявлению властей Кипра, речь идёт о «несанкционированных и незаконных действиях бурового судна Yavuz и сопровождающих его судов в ИЭЗ и на континентальном шельфе Кипра», передаёт ТАСС.

Известно, что Турция не признаёт республику Кипр с 1963 года. Анкара оспаривает границы кипрской ИЭЗ и не собирается допускать проведения геолого-разведочного бурения у берегов острова без согласия турко-кипрской общины. Власти Турции считают, что сопровождаемые военными кораблями буровые турецкие суда находятся в зоне газового месторождения на основании лицензий, выданных Турецкой республикой Северного Кипра (ТРСК). Это самопровозглашённое государство, его официально признаёт только Анкара. В то же время месторождение располагается к югу от Кипра, вдали от территории проживания турецкой общины острова.

Ранее NEWS.ru писал, что Турция не собирается сворачивать геологоразведочные работы в восточной части Средиземного моря, несмотря на угрозу санкций.

Об этом заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган во время выступления на митинге в провинции Ризе. Глава государства сообщил, что сейсмологическое судно Oruç Reis продолжит свою миссию до 23 августа. Эрдоган в очередной раз пообещал ответить тем, кто попытается помешать работе корабля.