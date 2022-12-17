Власти Киева заявили, что движение поездов в метро не возобновлено

Фото: vk.com/kiev_metro

Метро в Киеве работает только в качестве укрытия, движение поездов пока не возобновлено, сообщается в Telegram-канале администрации украинской столицы. В городе запущено несколько автобусов, которые частично дублируют маршруты подземки.

О возобновлении движения поездов метрополитена будет сообщено дополнительно. Подземные станции метро продолжают работать исключительно в режиме укрытия, — говорится в сообщении.

О полной остановке движения поездов в киевском метро рассказал накануне мэр города Виталий Кличко. Из-за перебоев с электроэнергией на всей территории Украины была приостановлена работа метрополитена в Харькове. В Сети появились видео эвакуации пассажиров из поездов, остановившихся в тоннелях.

Утром 16 декабря прогремели взрывы в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Днепре и Запорожье, а также в Киевской, Харьковской, Полтавской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. На всей территории страны объявлена воздушная тревога.