Власти Италии заявили, что не будут национализировать завод ЛУКОЙЛа Министерство промышленности Италии: вопрос национализации ISAB на повестке дня не стоит

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В настоящее время вопрос национализации расположенного на Сицилии нефтеперерабатывающего завода ISAB, принадлежащего российской компании ЛУКОЙЛ, на повестке дня не стоит. Об этом агентству Reuters сообщили в офисе министра промышленности Италии Джанкарло Джорджетти.

Ранее сообщалось, что в Италии изучают вопрос временной национализации нефтеперерабатывающего завода ISAB. Предполагалось, что национализация может произойти в случае принятия санкций против российского энергетического сектора. По данным агентства, глава Минэкономразвития Италии Джанкарло Джорджетти был намерен поднять вопрос о национализации предприятия в четверг, 28 апреля, во время заседания кабинета министров.

В офисе министра заявили, что существует «обеспокоенность по поводу социальных последствий» для региона. Министерство в настоящее время изучает ситуацию.

По данным Reuters, на предприятии трудятся около тысячи человек, его закрытие повлияет на число рабочих мест в регионе, а также на экономику региона.

Российская компания ЛУКОЙЛ приобрела 49% акций ISAB весной 2008 года. По данным компании, НПЗ является третьим в Европе по объёму переработки. От 30% до 40% сырья завод получает из России, остальное закупается у иностранных производителей.

