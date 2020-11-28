Власти Греции продлили ограниченное разрешение на въезд россиян

https://static.news.ru/photo/f4f43470-32d4-11eb-89f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefanos Rapanis via imago-images.de/Global Look Press

Греческие власти приняли решение продлить разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучер на отель или документы с точным адресом временного проживания.

Согласно постановлению, разрешение продлевается с момента истечения до 14 декабря 2020 года, передаёт официальная правительственная газета.

Как писал NEWS.ru, ранее разрешение на въезд в Грецию продлили до 30 ноября. Граждане РФ могут попасть в страну только на самолёте. У них должен быть полученный не ранее 72 часов назад отрицательный тест на коронавирус (на английском языке, с указанием персональных данных). Кроме того, они должны передать авиакомпании свои контактные данные на территории Греции.

Такое разрешение было впервые введено 7 сентября, с тех пор его продлевали пять раз. При этом прямых рейсов в Грецию из России до сих пор нет.

С 7 по 30 ноября на всей территории Греции действует всеобщий карантин. Причиной его введения послужил резкий рост числа случаев заражения COVID-19. Меры начнут действовать на территории страны с 06:00 по местному времени (07:00 мск) 7 ноября и прекратят действие 30 ноября.