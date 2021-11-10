Власти Эстонии обвинили Россию в подрыве безопасности в Европе

Действия России угрожают безопасности и стабильности Европы. Вызов, который бросает Москва, становится всё более явным. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис, сообщает РИА Новости.

Наращивание российских войск на границах Украины и использование энергии в попытках шантажа в Молдове. Вызов России для европейской стабильности и безопасности становится всё менее и менее скрытым, — цитирует агентство эстонского лидера.

Карис добавил, что краеугольным камнем безопасности всей Европы и его страны, в частности, является НАТО. По его словам, Альянсу следует укрепить свои позиции в балтийский республиках.

Президент Эстонии также коснулся темы миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Он назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко диктатором, которому «безразличны человеческие жизни и страдания», и заявил, что тот посягает на целостность и безопасность границ трёх европейских стран, являющихся союзниками по НАТО. В связи с этим Карис призвал поддержать Польшу, Латвию и Литву и продемонстрировать Лукашенко решимость и единство.

Ранее на Западе вновь заговорили о переброске российской военной техники к границам Украины. По словам британских экспертов, передвижения техники зафиксированы в Брянской, Воронежской и Курской областях. При этом они сделали акцент, что в этот раз, в отличие от ситуации весной 2021 года, переброска ведётся скрытно, по ночам.