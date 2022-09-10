Замминистра информации ДНР Безсонов подтвердил, что ВС РФ покинули Изюм Замминистра информации ДНР Безсонов подтвердил выход российских военных из Изюма

Российским подразделениям в ходе специальной военной операции пришлось покинуть Изюм, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале. По данным военкора, российские войска отходят за реку Оскол. Информацию об отступлении подтвердил в Telegram первый заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов. Город Изюм находится неподалеку от административной границы ДНР. Министерство обороны России данную информацию пока не подтверждало.

Да, с Изюма ушли, как и с некоторых других населённых пунктов Харьковского направления. Конечно, это плохо. Конечно, это результат ошибок высокого командования. Но не нужно искать в этом скрытые смыслы. Дело не в договорняках и не в предательстве. Просто, воюем, как умеем. На всех уровнях. Где-то лучше, где-то хуже, — написал Безсонов.

Как сообщил источник порталу Readovka, оставление Изюма и отход за Оскол было единственным стратегически верным ходом, поскольку в противном случае российские войска рисковали остаться в «котле». Он отметил, что город изначально находился в полукольце, поскольку большинство основных населенных пунктов по Чугуевскому направлению не контролировались ВС РФ. Кроме этого, в результате возделывания моста через Оскол, российские военные остались без снабжения.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что сложилась тяжелейшая обстановка для Вооруженных сил России в районе Купянска в Харьковской области. По его словам, переброшенные резервы замедлили, но не остановили продвижение ВСУ. В Минобороны РФ данную информацию не подтверждали.