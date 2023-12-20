Власти Днепра лишили Брежнева звания почетного гражданина города

Фото: Mykola Miakshykov Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мемориальная плита посвящена памяти советского политика Леонида Брежнева, Днепр

Власти украинского Днепра (ранее — Днепропетровск) лишили бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города, сообщил мэр города Борис Филатов в Telegram. По его словам, соответствующее решение принято на последней сессии городского совета в 2023 году.

Очень коротко по результатам последней сессии 2023 года. Леонид Брежнев лишен звания «Почетный гражданин Днепра». Декоммунизацию города мы доведем до конца. Кто бы что ни говорил, — заявил Филатов.

Вместе с этим, добавил он, переименован Екатеринославский бульвар. Теперь он будет называться Кельнским. По его словам, это способ выразить благодарность немецкому городу-побратиму за поддержку города во время российской специальной военной операции.

Ранее в украинском городе Мукачево и ряде населенных пунктов Мукачевского городского территориального общества власти переименовали улицы, названия которых были связаны с Россией и СССР. Отмечается, что это случилось в рамках программы по «дерусификации и декоммунизации». Так, улица Исаака Левитана стала проспектом Петра Дорошенко в честь знаменитого украинского гетмана, а улица Русская переименована в улицу Киевской Руси. Свои названия потеряли также улицы, названные в честь Владимира Немировича-Данченко и Петра Чайковского.