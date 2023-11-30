Украинский город лишился улиц в честь Левитана и Чайковского В украинском Мукачево поменяли названия связанных с Россией и СССР улиц

Фото: Петро Паровинчак/CC BY-SA 3.0/Wikimedia

В украинском городе Мукачево и ряде населенных пунктов Мукачевского городского территориального общества власти переименовали улицы, названия которых были связаны с Россией и СССР, сообщает портал Mukachevo.net. Отмечается, что это случилось в рамках программы по «дерусификации и декоммунизации».

Так, улица Исаака Левитана стала проспектом Петра Дорошенко в честь знаменитого украинского гетмана, а улица Русская переименована в улицу Киевской Руси. Свои названия потеряли также улицы, названные в честь Владимира Немировича-Данченко и Петра Чайковского.

Ранее Минреинтеграции Украины заявило, что населенным пунктам в Крыму хотят дать названия на крымско-татарском языке. В ведомстве заявили, что идет процесс согласования механизмов, которые позволят применять написание топонимов с использованием латинского алфавита в медиа, научных трудах, на дорожных указателях и при изготовлении карт. При этом комиссия поручила разработать соответствующее решение правительства.

Сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди назвала намерение украинских властей переименовать города в Крыму очередным бредом. По ее словам, жители полуострова давно уже не реагируют на охватившую Украину политическую вакханалию.