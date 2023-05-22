Власти Чехии оценили роль поставок F-16 на Украину в контрнаступлении ВСУ МИД Чехии: возможные поставки на Украину F-16 не связаны с готовящимся контрнаступлением

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Возможные поставки на Украину истребителей F-16 не связаны с готовящимся контрнаступлением ВСУ, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе. По его словам, страны Запада таким образом пытаются защитить свой образ жизни.

Я не думаю, что этот вопрос напрямую связан с контрнаступлением, но мы должны защищать наш образ жизни, — сказал глава МИД Чехии.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что страны Запада в ближайшее время определят сроки поставок истребителей F-16 на Украину. Даты будут определяться по мере обучения украинских пилотов управлению штурмовиками. Также станет ясно, какие конкретно страны и в каком количестве передадут истребители Киеву.

В то же время советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что вопрос о передаче ВСУ истребителей практически решен. По его словам, идет обсуждение логистических нюансов.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в свою очередь сообщил, что Киев ожидает от Запада поставок нескольких десятков истребителей F-16. По его словам, передача самолетов будет осуществляться эскадрильями.