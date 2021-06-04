Власти Бельгии закрыли воздушное пространство для белорусских бортов

https://static.news.ru/photo/db11caf4-c532-11eb-b0bc-96000091f725_660.jpg Фото: Voller Ernst /Siegfried Steinac/GLOBAL LOOK PRESS

Власти Бельгии приняли решение закрыть своё воздушное пространство для самолётов из Белоруссии. Страна не стала ждать вступления в силу официальных европейских указаний. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщил телеканал RTBF.

Указанное решение было принято на основании предложения вице-премьера, министра транспорта Бельгии Жоржа Жилькине.

Федеральное правительство приняло решение закрыть бельгийское воздушное пространство для белорусских самолётов на основании предложения вице-премьера, министра транспорта Жоржа Жилькине, решило присоединиться к общеевропейским мерам, — говорится в сообщении.

Ранее относительно вопросов о воздушном пространстве высказывался представитель национального бельгийского перевозчика Brussels Airlines. В разговоре с журналистами он говорил, что в настоящее время компания не летает в Россию и страны Азии. Следовательно, борты перевозчика не пересекают воздушное пространство Белоруссии.

В пятницу стало известно, что послы стран ЕС согласовали санкции против белорусских авиакомпаний из-за инцидента с посадкой лайнера Ryanair в Минске.

23 мая самолёт ирландской авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, которые позже не подтвердились. Белорусские силовики задержали основателя Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. Её арестовали на два месяца. Европейские политики осудили действия властей Белоруссии и рекомендовали авиаперевозчикам не летать над республикой, также ряд стран Европы закрыли воздушное пространство для белорусских авиакомпаний.