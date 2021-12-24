Владимир Зеленский выступил перед самим собой и поздравил сам себя

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед самим собой и сам себя поздравил с Новым годом. Ему удалось это сделать благодаря видеомонтажу. Ролик опубликован на официальном Telegram-канале украинского лидера и приурочен к Дню дипломатической службы.

На видеокадрах Зеленский выступает с трибуны перед послами. В следующем кадре он появляется среди слушателей рядом со своей женой Еленой и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Украина вас видит, Украина вас ценит, Украина на вас рассчитывает, — говорит Зеленский и сам себе понимающе кивает головой.

Также он сам себя поздравил с Новым годом и сам же себе поаплодировал.

Ранее стало известно, что что президент Украины Владимир Зеленский собрал послов ряда стран и журналистов на шашлык с глинтвейном. Сообщается, что приглашённые угощались гуцульскими кушаньями и слушали живую аутентичную гуцульскую музыку.