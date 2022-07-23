Венгрия раскритиковала предложение Еврокомиссии сократить энергопотребление Глава МИД Венгрии раскритиковал предложение Еврокомиссии сократить энергопотребление

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что предложение Еврокомиссии (ЕК) сократить потребление газа на 15% расходится с заявлениями политиков о том, что их страны больше не зависят от российских энергоресурсов. Дипломат указал на заявления ведущих западноевропейских политиков о том, что они полностью избавились от зависимости от России. Он сыронизировал, что не стоит беспокоиться в таком случае, пишет портал Index.

В последние месяцы я слышал от ведущих западноевропейских политиков, что они всё решили. Они нашли альтернативные источники, закупили природный газ в других местах, избавились от зависимости от России. Так откуда тревога? — задался вопросом Сийярто.

Глава МИД Венгрии добавил, что покупка природного газа — это не идеологический, а физический вопрос.

Бывший немецкий лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт ранее заявила, что Берлин должен прекратить экономическую борьбу с Москвой, поскольку Германия не способна выжить без российских энергоносителей. Она также согласилась с оценкой того, что Германия должна стать посредником между Москвой и Киевом для заморозки конфликта. По её словам, немецкая промышленность является конкурентоспособной благодаря дешёвым российским энергоресурсам.