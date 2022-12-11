МИД Великобритании оценил перспективы переговоров России и Украины Глава МИД Великобритании скептически оценил перспективы переговоров Москвы и Киева

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Лондон скептически относится к перспективам переговоров России и Украины, передает Sky News. По оценкам главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли, ничто не дает уверенности в готовности президента России Владимира Путина вести диалог добросовестно. Переговоры должны быть настоящими, считает министр.

Любые переговоры должны быть подлинными, они должны быть значимыми, они не могут быть просто фиговым листком для перевооружения России и дальнейшего набора солдат, — сказал глава британского МИД.

Критерии переговоров должны устанавливать украинский народ и президент, добавил Клеверли.

Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала заключение Минских соглашений в 2014 году «попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее». Она обратила внимание на отличие Украины 2014–2015 годов от современной.

В свою очередь Путин заявил, что для него слова Меркель были абсолютной неожиданностью, и отметил, что они разочаровывают. По его словам, это говорит только о том, что Россия все сделала правильно, начав специальную военную операцию на Украине.

Путин добавил, что, как оказалось, Минские соглашения никто не собирался исполнять, о чем также заявил бывший президент Украины Петр Порошенко. Президент России подчеркнул, что смысл был только в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить ее к боевым действиям.