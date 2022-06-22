Великобритания отказала России в визах для участия в сессии ОБСЕ Сенатор Джабаров: Великобритания не может выдать визы российской делегации для участия в сессии ОБСЕ

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Британское правительство отказало в выдаче виз российским делегатам Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам РФ Владимир Джабаров. В своем Telegram-канале он отметил, что ранее российская сторона запросила у руководства ассамблеи гарантии предоставления въездных виз для участия в этом «важнейшем» мероприятии. Однако делегация России получила «возмутительный» ответ на свою просьбу.

К сожалению, нами получен по сути возмутительный ответ о том, что правительство Великобритании не может выдать визы российской делегации, с какой бы целью они ни посещали страну, — заявил Джабаров.

Сессия ПА ОБСЕ пройдет с 2 по 6 июля в Бирмингеме.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает вопрос о существенном ограничении выдачи виз гражданам России. В Еврокомиссии заявили, что каждая страна будет принимать соответствующее решение индивидуально. Так, Дания и Швеция отменили визовые ограничения для россиян, а Нидерланды, наоборот, приостановили выдачу краткосрочных виз гражданам РФ.