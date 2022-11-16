Великобритания не стала называть виновных в падении ракеты в Польше Глава МИД Британии: мы не собираемся спешить с выводами по поводу ситуации в Польше

Фото: Manuel Romano/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Британии не будет торопиться с выводами относительно инцидента с ракетой в Польше, заявил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли, передает ТАСС. Он отметил, что Лондон готов принять участие в расследовании произошедшего.

Польша возглавит расследование, чтобы точно установить, что произошло. Великобритания готова предоставить любую практическую или техническую помощь. В то же время мы не собираемся спешить с выводами. Наш ответ всегда будет основываться на фактах, — сказал он.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в заявлениях варшавских властей речь шла об одной ракете. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, а после президент Польши Анджей Дуда отметил, что Варшава не имеет точной информации, кому она принадлежала. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.

Позднее CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что Украина признала, что задействовала системы ПВО рядом с местом падения ракет в Польше. Украинские военные проинформировали США и других западных союзников о том, что пытались перехватить российскую ракету. Именно эта информация послужила основой для текущей оценки американцами этого инцидента.