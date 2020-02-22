https://static.news.ru/photo/700498ea-5580-11ea-91e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Министерство внутренних дел Великобритании подписало контракт на печать паспортов. Договор заключён сроком на 11 лет. Его стоимость превышает 260 миллионов фунтов стерлингов.

Выход из Европейского союза дал нам уникальную возможность восстановить нашу национальную самобытность и проложить новый путь в мире, — цитирует главу МВД Соединённого Королевства Прити Пател РИА ФАН.

Новые паспорта будут выполнены в старом сине-золотом дизайне, как и до 1988 года. На задней стороне будут изображены эмблемы Англии, Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии.

Как писал NEWS.ru, Россия намерена упростить получение гражданства для жителей четырёх стран. В список вошли Украина, Белоруссия, Молдавия и Казахстан.