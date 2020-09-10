Варшава предложила белорусскому бизнесу переехать в Польшу

Варшава призвала белорусские компании переехать в соседнюю республику. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте правительства Польши.
Документ является «комплексным пакетом, помогающим IT-специалистам, стартапам и другим фирмам без проблем переехать на территорию Республики Польша»,
Благодаря пакету услуг вы среди прочего сможете узнать, как быстро и эффективно начать бизнес в Польше, получить поддержку в переезде сотрудников и их семей или получить юридическую и визовую помощь, — предлагает Варшава.
Власти страны отметили, что физлица и фирмы из РБ могут рассчитывать на упрощение процедуры работы с органами местного самоуправления или особыми экономическими зонами, активно участвующие в оформлении предложения для перемещённых сотрудников и их семей, создавая временные офисные и жилые помещения. Кроме того, дети, продолжающие обучение в школах Польши, получат дополнительные часы для изучения польского языка.
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