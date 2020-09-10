Варшава предложила белорусскому бизнесу переехать в Польшу

Лидер партии и парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко 10 сентября получила отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19), рассказала её пресс-секретарь Марина Сорока. Данные о недуге украинского политика появились 23 августа 2020 года. Её представитель тогда заявила, что состояние Тимошенко оценивалось как тяжёлое. Вместе с ней COVID-19 заболели её дочь Евгения с мужем Артуром Чечёткиным.

Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолён. Она чувствует себя значительно лучше. Пока остаётся воспаление лёгких, но лечение идёт успешно, и вскоре она уже вернётся к нормальной...