Алексиевич призвала ООН направить миссию в Белоруссию

https://static.news.ru/photo/621ae4ba-f3b3-11ea-ba38-fa163e074e61_660.jpg Светлана Алексиевич Фото: Michal Dolezal/CTK/Global Look Press

Нобелевский лауреат по литературе, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич обратилась к ООН. Она считает, что в республике должна работать мониторинговая миссия.

Такое мнение Алексиевич высказала в статье, опубликованной французской газетой Le Monde. Соавторами публикации стали также глава Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец и генеральный секретарь международной организации «Репортёры без границ» Кристоф Делуар.

Мы призываем Генеральную Ассамблею ООН направить мониторинговую миссию, чтобы засвидетельствовать репрессии в отношении журналистов, — говорится в статье.

Её авторы также призвали Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе «включить свободу печати в список приоритетных тем в рамках предложения о посредничестве в урегулировании кризиса».

В Белоруссии второй месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Оппозиция сформировала Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дипломаты европейских стран второй день подряд дежурят в квартире писательницы Светланы Алексиевич, которая осталась единственным членом Координационного совета оппозиции Белоруссии на свободе и не за границей. Они хотят защитить её от задержания белорусскими силовиками. У неё дома собрались послы Евросоюза, Чехии, Болгарии, Австрии, Эстонии, Германии, Франции, Латвии, Литвы, Италии и Румынии.